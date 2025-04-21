إصابة 5 شرطيين في تصادم سيارة وموتوسيكل أعلى دائري المعادي

كتب - محمد شعبان:

أُصيب 5 من أفراد الشرطة في حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية أعلى الطريق الدائري، اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث ووجود مصابين، وذلك بعد نزلة المنيب باتجاه المعادي.

انتقلت القوات الأمنية والخدمات المرورية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبيّن اصطدام سيارة ملاكي بدراجة نارية تابعة للشرطة.

أسفر الحادث عن إصابة 5 من أمناء الشرطة، وتم نقلهم إلى مستشفى البنك الأهلي ومستشفى الرحاب لتلقي العلاج. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.