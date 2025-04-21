زوج يشق بطن زوجته بسكين المطبخ في أكتوبر

كتب – محمد شعبان:

شهدت منطقة مساكن 800 فدان بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الإثنين، واقعة مأساوية، بعدما أقدم زوج على طعن زوجته وشق بطنها بسكين المطبخ إثر مشاجرة نشبت بينهما داخل منزل الزوجية.

وكان العميد محمد أمين، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوصول ربة منزل إلى المستشفى المركزي مصابة بعدة طعنات في البطن وجرح قطعي بالوجه، وحالتها الصحية حرجة.

كشفت التحريات الأولية أن مشادة كلامية نشبت بين الزوجين، تطورت إلى مشاجرة حادة، فقام الزوج بالذهاب إلى المطبخ، واستل سكينًا، وسدد لزوجته عدة طعنات نافذة بالبطن، ثم فرّ هاربًا تاركًا إياها غارقة في دمائها.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، في الوقت الذي تخضع فيه الزوجة للعلاج داخل المستشفى وسط متابعة دقيقة لحالتها الصحية.