"مش بتاعتي ومعرفهمش".. التحقيق مع المنتجة سارة خليفة وآخرين لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة

كتب- أحمد عادل:

تباشر النيابة العامة بالقاهرة، تحقيقاتها مع المنتجة سارة خليفة وآخرين على خلفية اتهامهم بجلب كميات من المواد الخام المكونة للحشيش، والاتجار بالمواد المخدرة.

وأنكرت المنتجة سارة خليفة أمام جهات التحقيق علاقتها بالواقعة، والمواد المخدرة المضبوطة، مشيرة إلى انتفاء علاقتها بالمتهمين الآخرين.

وكانت أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تنسيقاً والجهات المعنية بالوزارة، قيام عناصر تشكيل عصابي بمحاولة جلب كميات من المواد الخام المكونة لمخدر البودر "الحشيش الاصطناعي"، واستخدامهم لشقتين سكنيتين بالقاهرة كمعملين لخلط وتهيئة تلك المواد تمهيداً للإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط عناصر التشكيل، وبحوزتهم (كمية كبيرة من مخدر الحشيش الاصطناعي بلغت 200 كيلو جرام - المواد الخام والآلات والأدوات المستخدمة فى خلط وتهيئة المواد المخدرة)، وكذا (كمية من المشغولات الذهبية - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – 5 سيارات) من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 420 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.