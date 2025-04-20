قرار جديد ضد "كوارع" المتهم بقتل صديقه في محل "بلايستيشن" بحلوان

قرار جديد ضد "كوارع" المتهم بقتل صديقه في محل "بلا

كتب- محمود الشوربجي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، تجديد حبس عاطل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل صديقه بسبب خلافات بينهما داخل محل بلايستيشن بمنطقة كفر العلو، بدائرة قسم شرطة حلوان.

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة حلوان، إشارة من المستشفى العام، مفادها استقبال شاب يدعى "أحمد ي."، 19 سنة ومقيم بمنطقة كفر العلو، دائرة القسم، جثة هامدة.

بالإنتقال والفحص تبين مقتل المجني عليه على يد صديقه المدعو "يوسف م."، 19 سنة وشهرته "كوارع".

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن القبض على المتهم، وعثر بحوزته على السلاح المستخدم في الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.