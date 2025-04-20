عرض مضبوطات طليقة لاعب شهير من المخدرات على المعمل الكميائي

كتب- محمود الشوربجي:

أمرت جهات التحقيق، بعرض عينة من المخدرات المضبوطة مع عصابة تتاجر في المخدرات والمتهمة فيها طليقة لاعب شهير، على المعمل الكميائي لإعداد تقرير مفصل عنها.

من جانبها واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها بشأن عصابة تتاجر في المخدرات وتمكنت مأمورية من الإيقاع بـ6 متهمين جدد بالقاهرة الجديدة.

معلومات وردت أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بأن تشكيلا عصابيا بصدد جلب كميات من المواد الخام المكونة لمخدر البودر "الحشيش الاصطناعي" واستخدامهم لشقتين سكنيتين بالقاهرة كمعملين لخلط وتهيئة تلك المواد تمهيداً للاتجار بها.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبط عناصر التشكيل وبحوزتهم 200 كجم من مخدر الحشيش الاصطناعي، المواد الخام والآلات والأدوات المستخدمة في خلط وتهيئة المواد المخدرة تقدر قيمتها بـ420 مليون جنيه.

وشملت المضبوطات كمية من المشغولات الذهبية ومبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" و5 سيارات من متحصلات نشاط العصابة الإجرامى، وتباشر النيابة العامة التحقيق.