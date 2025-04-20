تطور خطير في قضية طليقة لاعب شهير.. صفقة حشيش صناعي بـ420 مليونا

كتب - محمد شعبان:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها في قضية الساعة بشأن عصابة تتاجر في المخدرات والمتهمة فيها طليقة لاعب شهير، وتمكنت مأمورية من الإيقاع بـ6 متهمين جدد بالقاهرة الجديدة.

معلومات وردت أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بأن تشكيلا عصابيا بصدد جلب كميات من المواد الخام المكونة لمخدر البودر "الحشيش الاصطناعى" واستخدامهم لشقتين سكنيتين بالقاهرة كمعملين لخلط وتهيئة تلك المواد تمهيداً للاتجار بها.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبط عناصر التشكيل وبحوزتهم 200 كجم من مخدر الحشيش الاصطناعى، المواد الخام والآلات والأدوات المستخدمة فى خلط وتهيئة المواد المخدرة تقدر قيمتها بـ420 مليون جنيه.

وشملت المضبوطات كمية من المشغولات الذهبية ومبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" و5 سيارات من متحصلات نشاط العصابة الإجرامى، وتباشر النيابة العامة التحقيق.