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جزار حاول اغتصاب طفلة وعاملة هتكت عرض طفلا.. دراما "لام شمسية" تتحقق في مدرستين الجيزة

06:21 م الأحد 20 أبريل 2025

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كتب - محمد شعبان:

يبدو أن أحداث مسلسل "لام شمسية" انعكست على أرض الواقع، دراما التليفزيون تحولت إلى واقع ملموس ليس لمرة بل مرتين والمفارقة أن كلتيهما وقعتا في الجيزة.

البداية من الوراق شمال المحافظة، تحفظت الشرطة على جزار متهم بالشروع في هتك عرض تلميذة 10 سنوات. والدة الطفلة اتهمت الجزار باستدراج ابنتها إلى طابق غير مشغول بالتلاميذ محاولا الاعتداء عليها جنسيًا.

صرخة الطفلة أربكت حسابات الجزار، تراجع عن فعلته في اللحظة الأخيرة خشية افتضاح أمره لكن الطفلة روت ما حدث لوالدتها والتي لم تتردد في إبلاغ مأمور القسم وأمكن ضبط المتهم وحبسه على ذمة التحقيق.

من الشمال إلى الجنوب تحديدا مركز أبو النمرس، هتكت عاملة نظافة عرض طفل بعد استدراجه بعيدا عن زملائه وتحسست أماكن حساسة في جسده وسط صدمة الصغير.

والد الطفل أبلغ رئيس المباحث مصطفى المهدي الذي أوفد معاونه وأمكن ضبط المشكو في حقها وعرضها على النيابة العامة التي طلبت التحريات وسماع رواية الشهود.

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