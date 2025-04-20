طفل يورط والده مع الشرطة بالجيزة
06:06 م الأحد 20 أبريل 2025
كتب - محمد شعبان:
كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى لطفل يقود سيارة معرضا حياته والمواطنين للخطر.
بالفحص تم تحديد السيارة المشار إليها مستأجرة لشخص يحمل جنسية إحدى الدول مقيم ببولاق الدكرور، وأن مرتكب الواقعة ابنه 14 عاما.
وبسؤاله أقر بأنه حال معاينته إحدى الشقق السكنيه لاستئجارها حرك ابنه السيارة أثناء تواجدها أمام العقار.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.
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