استولى على أموال الضحايا.. ضبط متهم بالنصب على المواطنين بزعم العلاج الروحاني

كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الإسكندرية لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على العلاج الروحاني.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الإسكندرية بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحاني، وقيامه بممارسة أعمال الدجل والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة المنشية بالإسكندرية، وبحوزته (الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل، هاتف محمول "بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي".

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.