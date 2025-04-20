قرار جديد بشأن استبعاد اللغة الأجنبية الثانية من مجموع الثانوية العامة

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة 7 تعليم بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، حجز الدعاوى المقامة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية ضد وزير التربية والتعليم بإلغاء القرار رقم 138 لسنة 2024، باستبعاد درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية من المجموع الكلي للصفوف الثلاثة بمرحلة التعليم الثانوي العام للحكم بجلسة 25 مايو المقبل.

وطلب دفاع المدعين عمرو عبد السلام المحامي في الجلسات الماضية من المحكمة التصريح له باستخراج إفادة رسمية من المطابع الأميرية تفيد بنشر القرار في الوقائع المصرية من عدمه لكون القرار حتي الآن لم ينشر في الوقائع الرسمية بالمخالفة للقوانين، وبالتالي القرار حتي هذه اللحظة غير موجود في أرض الواقع.

كما طالب الدفاع بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لبيان، عما إذا كان وزير التربية والتعليم قام بعرض القرار قبل إصداره علي المجلس والموافقة عليه طبقا لما رسمته المادة 26 من قانون التعليم، وطالب الدفاع التصريح له باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي؛ للتأكد من موافقته علي القرار من عدمه لخلو ديباجة القرار مما يفيد وجود موافقة من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت حذف وإلغاء مواد جديدة من الصف الثالث الثانوي العام رسميا العام المقبل.