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في واقعة دهس عامل دليفري بالهرم.. النيابة تصدر قرارًا عاجلًا بحق مدرب بلدية المحلة

04:19 م الأحد 20 أبريل 2025

النيابة العامة

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كتب- صابر المحلاوي:

قررت جهات التحقيق في الجيزة، إخلاء سبيل (ص. ع) لاعب كرة قدم سابق، مدرب بلدية المحلة، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، وذلك على خلفية اتهامه بإصابة عامل دليفري إثر حادث مروري بمنطقة الهرم.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم في نطاق دائرة قسم شرطة الهرم، وانتقلت قوة من المباحث إلى موقع الحادث.

وبالفحص، تبين أن سيارة ملاكي يقودها لاعب كرة سابق اصطدمت بدراجة نارية كان يستقلها عامل، ما أسفر عن إصابة الأخير.

وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تم التحفظ على قائد السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل اللاعب على ذمة التحقيق، مع فرض كفالة مالية.

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النيابة العامة دهس عامل دليفري مدرب بلدية المحلة
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