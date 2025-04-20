وزير الداخلية يبحث مع نظيره الأوغندي تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب

كتب- علاء عمران:

استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الأحد، المفتش العام للشرطة بجمهورية أوغندا، عباس بياكاجابا، والوفد المرافق له، في إطار زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية تهدف إلى بحث سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين.

وشهد اللقاء استعراض أوجه التعاون بين أجهزة الأمن المصرية والأوغندية، وسبل تطويرها في ضوء التحديات الأمنية المشتركة، خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، حيث أكد الجانبان على أهمية تبادل الخبرات وتعزيز قنوات الاتصال المشترك.

وخلال اللقاء، أعرب المسؤول الأوغندي عن تقديره الكبير للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية المصرية، مشيدًا بما شاهده من قدرات تقنية وعلمية وتدريبية متطورة في قطاعات الوزارة، مؤكداً رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات المصرية في تأهيل وتطوير كوادر الشرطة الأوغندية.

من جانبه، رحّب اللواء محمود توفيق بزيارة المفتش العام للشرطة الأوغندية، مؤكدًا حرص وزارة الداخلية على تعزيز جسور التعاون مع الأجهزة الأمنية في أوغندا، في ظل العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.

وأشار الوزير إلى ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة، وعلى رأسها ظاهرتا الإرهاب والجريمة المنظمة، مؤكدًا أن التعاون المشترك يُعد أداة فعالة لمواجهة تلك التحديات ومكافحة الظواهر السلبية التي تهدد أمن واستقرار الدول.