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ضرب نار على موكب زفاف بقنا.. والداخلية تكشف الحقيقة

03:54 م الأحد 20 أبريل 2025

إطلاق نار

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كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صور لثلاثة أشخاص يحملون أسلحة نارية، والزعم بقيامهم وآخرين بترويع المواطنين وإطلاق أعيرة نارية تجاه موكب زفاف بمحافظة قنا، بزعم صدور حكم قضائي بالمؤبد لصالح العريس ضد أحدهم.

وبالفحص الأمني، تبيّن عدم صحة ما ورد بالمنشور، حيث لم يثبت قيام الأشخاص الظاهرين بالصور بترويع المواطنين أو إطلاق أعيرة نارية على موكب الزفاف. وتبيّن أن حقيقة الواقعة تعود إلى خلاف مالي بين العريس وأحد المتهمين الظاهرين في الصور، وهو شخص له معلومات جنائية مُسجلة.

وبسؤال أسرة العريس، أكدوا عدم صحة المزاعم المنتشرة، ونفوا تعرضهم لأي تهديد أو إطلاق نار، موضحين أن ما حدث مجرد خلاف شخصي لا علاقة له بأي حكم قضائي كما تم الترويج.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الأشخاص الثلاثة الظاهرين في الصور المتداولة، وعُثر بحوزتهم على بندقية آلية، و2 بندقية خرطوش. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلوا إلى جهات التحقيق المختصة.

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ضرب نار على موكب زفاف قنا إطلاق أعيرة نارية
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