مقتل عامل بطعنة في الصدر خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في أوسيم

كتب- صابر المحلاوي:

تباشر النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة في واقعة مقتل عامل على يد جاره العاطل إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات الجيرة بمنطقة أوسيم.

وأمرت النيابة العامة بدفن الجثمان عقب الاطلاع على تقرير مفتش الصحة الذي أثبت أن الوفاة نتجت عن طعنة نافذة في الصدر، كما استمعت النيابة لأقوال عدد من شهود العيان الذين أكدوا أن المشاجرة تطورت سريعًا، وقام المتهم خلالها باستخدام سكين وطعن المجني عليه.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع التحفظ على أداة الجريمة "سكين"، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة للوقوف على ملابساتها ودوافعها.

وأدلى المتهم، ويدعى "كريم. ك" (33 سنة)، بأقواله أمام النيابة، مدعيًا أنه كان يدافع عن نفسه بعد تطور الشجار مع المجني عليه، ويدعى "أحمد. ط" (44 سنة)، عامل، ما دفعه إلى استخدام السكين. وكشفت التحريات الجنائية أن المتهم له سوابق جنائية وسبق اتهامه في عدد من القضايا.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة وسقوط قتيل في دائرة مركز أوسيم، وانتقلت قوات الأمن على الفور إلى محل الواقعة. وبالفحص، تبين أن مشاجرة نشبت بين الطرفين، أسفرت عن مقتل العامل بطعنة نافذة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وعقب استصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ولا تزال النيابة تواصل التحقيقات.