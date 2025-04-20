خناقة عقار الطالبية.. قرار من النيابة في جريمة "العجوز والعاطلان"

كتب ـ رمضان يونس:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة الكلية، حبس المتهمين في واقعة قتل "عجوز الطالبية" جراء شجار وقع بينهما على دخول عقار، لمدة 15 يومًا على ذمة تحقيقات القضية.

وقررت نيابة الطالبية والعمرانية بالجيزة إخلاء سبيل "منى" زوجة المتهم الأول بضمان محل إقامتها عقب استجوابها بشأن الواقعة.

واستعجلت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي بشأن المجني عليه لبيان أسباب الوفاة وملابسات الجريمة تفصيلاً.

ووجهت النيابة العامة في القضية رقم 2659 لسنة 2025 إداري الطالبية، للمتهمين "عبد الوهاب.أ"، و"رجب.م" تهمة قتل المجني عليه "محمد.ع" عمدًا.

أمام جهات التحقيق، أنكر المتهمان قتلهما المجني عليه، وأقرا بأن مشادة كلامية نشبت بينهما سرعان ما تطور الأمر إلى تشابك بالأيادي، حيث كان "محمد.ع" قد منع الأول من التردد على العقار مدعيًا وجود علاقة غير شرعية بينه وبين إحدى السيدات؛ وأكد الأول أن هذا الادعاء غير صحيح، حيث إنه متزوج عرفيًا من "منى.م" في شهر رمضان الماضي.

وقد استجوبت النيابة العامة "منى.م"، وأكدت في أقوالها أنها متزوجة عرفيًا من المتهم الأول "عبد الوهاب" منذ الرابع والعشرين من فبراير 2025، وقد قدمت الوثيقة للنيابة العامة التي تؤكد زواجهما العرفي.

تنفيذًا لقرار النيابة العامة، ألقت رجال مباحث قسم شرطة الطالبية بالجيزة القبض على "ع" و"ر.أ" لاتهامهما بضرب "محمد.ع" والتسبب في قتله إثر مشادة كلامية دارت بينهما. حيث اعترض المجني عليه على دخول المتهم الأول للعقار الذي يقطن فيه، مدعيًا أنه على علاقة بسيدة تقطن في العقار محل سكنهم.

وذكرت تحريات المباحث أن المجني عليه رفض دخول المتهم الأول للعقار محل سكنه، فاندلعت مشادة كلامية بينهما سرعان ما تحولت إلى شجار، تعدى فيه "ع.أ" و"ر.أ" على المجني عليه "محمد.ع"، ما تسبب في إصابته بحالة إغماء، ثم لقي مصرعه فور وصوله إلى المستشفى.