النيابة تحقق في محاولة جزار اغتصاب طفلة داخل مدرسة بالوراق

كتب- صابر المحلاوي:

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة، تحقيقات موسعة في اتهام جزار بمحاولة اغتصاب طفلة (11 عامًا) داخل مدرسة حكومية بمنطقة الوراق، بعدما تسلل إلى المدرسة مدعيًا أنه ولي أمر، واستدرج الطفلة إلى طابق خالٍ، لكنها نجت بصراخها وفرارها.

تلقى قسم شرطة الوراق بلاغًا من ربة منزل برفقة ابنتها (11 عامًا)، تتهم فيه جزارًا بمحاولة اغتصاب الطفلة داخل مدرستها. وأوضحت الأم أن المتهم، الذي لديه طفل في نفس عمر الطفلة، دخل المدرسة بزعم أنه ولي أمر، واستدرج الطفلة إلى طابق خالٍ وحاول التعدي عليها. لكن الطفلة صرخت وهربت، ثم أخبرت والدتها بالواقعة.

بعد تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم. واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق لكشف ملابسات الحادث.