"مجزرة الإسماعيلية".. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة عنيفة بين لصوص والأهالي

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من الكشف عن ملابسات مشاجرة نشبت في الإسماعيلية، والتي تم تداول مقطع فيديو لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه استخدام أسلحة متنوعة خلال المشاجرة.

وقالت الوزارة في بيان لها بدأت الأحداث عندما حاول شخصان سرقة بعض القطع الحديدية من أسفل أحد الكباري في دائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية. وعندما حاول الأهالي الإمساك بهما، اندلعت مشاجرة بين الطرفين. أحد المتهمين أطلق أعيرة نارية في الهواء، دون أن يُصيب أحدًا. بينما الآخر اعتدى على أحد الأشخاص من الأهالي، مستخدمًا سلاحًا أبيض، مما أسفر عن إصابته. بعد وقوع الحادث، فرّ الجناة من المكان.

رجال الشرطة تمكنوا من تحديد هوية الجناة، وهم عاطلان مقيمان في نفس دائرة قسم الشرطةن وتم ضبط المتهمين، وعثر بحوزتهما على مقص حديدي، وبعض القطع الحديدية المسروقة، وسلاح أبيض، بالإضافة إلى فرد محلي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري عرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.