فيديو صادم بالإسكندرية.. زوج أم يضرب طفلة بوحشية والداخلية تكشف التفاصيل

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص يقوم بإيثاق طفلة صغيرة والتعدي عليها بالضرب داخل أحد العقارات في الإسكندرية.

بعد الفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وهو عاطل وله معلومات جنائية سابقة، مقيم بدائرة القسم. كما تم العثور بحوزته على كمية من مخدرات "الهيروين والآيس".

وبمواصلة التحقيق، تبين أن الطفلة التي ظهرت في الفيديو هي نجلة زوجته البالغة من العمر 3 سنوات، وأقر المتهم في التحقيقات أنه قام بالتعدي عليها بسبب بكائها المستمر، وأنه كان يحاول "تأديبها" على حد قوله.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.