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فيديو فاضح يقود الأمن لضبط 5 متعاطين يستخدمون لاصق أحذية كمخدر

12:38 م الأحد 20 أبريل 2025

المتهمون

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كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله 5 أشخاص يبدو عليهم آثار تعاطي المواد المخدرة، وذلك بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وبعد الفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين في الفيديو، وهم 5 أفراد، لثلاثةٍ منهم معلومات جنائية سابقة، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم.

وعُثر بحوزتهم على كمية من لاصق الأحذية، وبمواجهتهم أقروا باستخدامه في تعاطي المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُحيل المتهمون للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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وزارة الداخلية شرطة ثان شبرا الخيمة المواد المخدرة
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