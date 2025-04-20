إعلان

بتهمة النصب.. ضبط 5 شركات سياحية تعمل بدون ترخيص

12:30 م الأحد 20 أبريل 2025

حملة أمنية - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها في مكافحة الجريمة وضبط المخالفات المرتبطة بالأمن السياحي، وتشديد الرقابة على الشركات التي تعمل في مجال السياحة دون ترخيص، تحسبًا لقيام القائمين عليها بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم تنظيم رحلات (حج – عمرة – برامج سياحية).
وكشفت معلومات وتحريات قطاعي "الأمن العام" و"شرطة السياحة والآثار" عن قيام 5 شركات غير مرخصة بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، من خلال إيهامهم بتنظيم برامج سياحية ودينية، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على أنهم شركات سياحية مرخصة، خلافًا للحقيقة.
وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات، وعُثر داخل مقراتها على: خاتم يحمل اسم إحدى الشركات، وجواز سفر وصورة ضوئية لجواز سفر، ودفاتر إيصالات استلام نقدية، وأوراق دعاية وإعلانات عن رحلات دينية وسياحية داخلية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري التحقيق في الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شركات سياحية وزارة الداخلية مجال السياحة النصب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إصابة 13 شخصًا إثر انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي

إعلان

إعلان

أول بنك يخفض العائد على حساباته بعد قرار المركزي خفض الفائدة
قبل وقف العمل بها.. بنكا الأهلي ومصر يتيحان شراء الشهادة الـ27% عبر الإنترنت البنكي بالإجازة
صيِّفوا بالنهار فقط.. موعد انتهاء موجة الحرارة وعودة البرودة مجددًا