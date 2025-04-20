بتهمة النصب.. ضبط 5 شركات سياحية تعمل بدون ترخيص

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها في مكافحة الجريمة وضبط المخالفات المرتبطة بالأمن السياحي، وتشديد الرقابة على الشركات التي تعمل في مجال السياحة دون ترخيص، تحسبًا لقيام القائمين عليها بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم تنظيم رحلات (حج – عمرة – برامج سياحية).

وكشفت معلومات وتحريات قطاعي "الأمن العام" و"شرطة السياحة والآثار" عن قيام 5 شركات غير مرخصة بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، من خلال إيهامهم بتنظيم برامج سياحية ودينية، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على أنهم شركات سياحية مرخصة، خلافًا للحقيقة.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات، وعُثر داخل مقراتها على: خاتم يحمل اسم إحدى الشركات، وجواز سفر وصورة ضوئية لجواز سفر، ودفاتر إيصالات استلام نقدية، وأوراق دعاية وإعلانات عن رحلات دينية وسياحية داخلية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري التحقيق في الواقعة.