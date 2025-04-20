شهود وتحريات.. النيابة تحقق في دهس مدرب بلدية المحلة لعامل دليفري بالهرم

كتب- صابر المحلاوي:

تُجري النيابة العامة بجنوب الجيزة، الأحد، تحقيقات موسعة في واقعة إصابة عامل دليفري، جراء حادث دهس بسيارة يقودها مدرب حالي بنادي بلدية المحلة، وذلك بمنطقة الهرم.

وكشفت المعاينة والتحقيقات الأولية أن المصاب، البالغ من العمر 40 عامًا، كان يقود دراجة نارية أثناء عمله في توصيل الطلبات، قبل أن تصدمه سيارة خاصة يقودها المدرب، ما أسفر عن إصابته بنزيف في المخ وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء جسده.

وأمرت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة، وطلبت تفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، إلى جانب الاستماع إلى شهادات شهود العيان؛ للوقوف على تفاصيل الواقعة وملابساتها.

وكان قسم شرطة الهرم قد تلقى إخطارًا من أحد المستشفيات بوصول عامل توصيل مصابًا إصابة بالغة، وبانتقال القوات تبين أن الحادث تسبب فيه المدرب المذكور، وتم التحفظ عليه وعلى السيارة المستخدمة، بالإضافة إلى الدراجة النارية الخاصة بالمجني عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب.