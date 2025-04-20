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استخدم ملاءات.. رجل ستيني يسقط من شرفة فندق مع عشيقته هربًا من زوجته

12:15 م الأحد 20 أبريل 2025

الشرطة الألمانية

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وكالات

أصيب رجل يبلغ من العمر 66 عامًا بجروح خطيرة بعد سقوطه من شرفة غرفة في الطابق الرابع بفندق في مدينة رافنسبورغ بألمانيا، أثناء محاولته الهروب من زوجته التي فاجأته مع عشيقته.
ذكرت شرطة رافنسبورغ أن الحادث وقع يوم الجمعة، 18 أبريل 2025، عندما بدأت زوجة الرجل في طرق باب الغرفة التي كان يتواجد فيها مع عشيقته. وفي حالة ذعر، حاول الرجل الهروب بنزول الشرفة باستخدام ملاءتين معقودتين، في مشهد يشبه أفلام الحركة. لكنه فقد قبضته وسقط فوق مظلة الفندق.
نُقل الرجل إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووصفت الشرطة حالته بأنها خطيرة لكنها لا تهدد حياته. وتم استدعاء الشرطة إلى موقع الحادث للتحقيق في ملابسات الواقعة.

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شرفة فندق مدينة رافنسبورغ الشرطة الالمانية
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