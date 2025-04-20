غرامة تصل إلى 300 جنيه.. تحرير 463 مخالفة تحدث في الهاتف أثناء القيادة

كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 49 ألفا و659 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 39 ألفا و736 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و637 مخالفة سير بدون تراخيص، و12 مخالفة موقف عشوائي، و463 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و8 مخالفات لشروط التراخيص، و12 دراجة نارية مخالفة.

وتتراوح غرامة التحدث في الهاتف أثناء القيادة ما بين 100 إلى 300 جنيه، وفقًا لقانون المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات.