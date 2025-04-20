وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنًا بالتنازل عن الجنسية المصرية وردّها لـ 21 آخرين

كتب- علاء عمران:

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ثلاثة قرارات وزارية تتعلق بأوضاع الجنسية لـ 63 مواطنًا، وشملت هذه القرارات السماح بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ أو عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، بالإضافة إلى رد الجنسية المصرية لعدد من المواطنين.

جاء القرار الأول رقم 456 لسنة 2025، بالسماح لـ 22 مواطنًا، من بينهم أسامة إبراهيم السيد إبراهيم، وأحمد محمد محمود عبد القادر، بالتجنس بجنسيات أجنبية كما هو موضح قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

كما نص القرار رقم 455 لسنة 2025 على رد الجنسية المصرية لـ 21 مواطنًا، من بينهم مصطفى فرج سعيد ومها أحمد محمد، بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة.

أما القرار الثالث، والذي حمل رقم 437 لسنة 2025، فقد سمح لـ 21 مواطنًا، من ضمنهم عبد الرحمن أحمد حنفي محمود وحمدي حسن حسن محمود عمر، بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

تأتي هذه القرارات في إطار ما يكفله القانون المصري بشأن الجنسية، ومراعاةً للظروف الاجتماعية والإنسانية للأفراد.