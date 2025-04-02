تفاصيل مقتل شاب على يد صديقه داخل محل بلايستيشن في ثاني أيام العيد

كتب- محمود الشوربجي:

شهدت منطقة حلوان جريمة قتل، حينما أقدم شاب على قتل صديقه مسددًا له عدة طعنات، بعد وصلة هزار تحولت إلى تشاجر بينهما أثناء اللعب داخل محل بلايستيشن، في ثاني أيام عيد الفطر.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة حلوان، إشارة من المستشفى العام، مفادها استقبال شاب يدعي "أحمد ي."، 19 سنة ومقيم بمنطقة كفر العلو، دائرة القسم، جثة هامدة، إثر ادعاء مشاجرة مع آخر.

بالإنتقال والفحص تبين مقتل المجني عليه على يد صديقه المدعو "يوسف م.ي"، 19 سنة وشهرته "كوارع".

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن القبض على المتهم، وعثر بحوزته على السلاح المستخدم في الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.