بعد حكم النقض.. ماذا قال ضحايا "شادي خلف" في واقعة هتك العرض؟

كتب- أحمد عادل:

أسدلت محكمة النقض، الستار عن قضية اتهام الفنان "شادي خلف" بهتك عرض 7 فتيات داخل استوديو تصوير، حيث رفضت الطعن المقدم من المتهم، وأيدت حكم محكمة جنايات أول درجة بالسجن 3 سنوات.

تعود القضية إلى عام 2021، عندما نشر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تحذيرات بشأن فنان يتحرش بالفتيات خلال ورشة تمثيل، دون ذكر اسمه، ويلامس مناطق حساسة من أجسادهن بحجة التدريب على مشاهد تمثيلية، وبدأت الضحايا في سرد تفاصيل تعرضهن للتحرش، وتقدمت بعضهن ببلاغات رسمية ضد المتهم.

باشرت النيابة العامة التحقيق في 7 بلاغات مقدمة من الضحايا، وكشفت التحقيقات عن هوية الفنان المتهم "شادي خلف" في القضية رقم 2455 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة، حيث وُجهت إليه تهمة هتك عرض 7 فتيات.

وفي التحقيقات، قالت الضحية الأولى إن المتهم أمسك بها من بطنها وحملها عنوة أثناء تواجدهما في غرفة للتمرين على مشهد تمثيلي بعد التحاقها بالورشة، إلا أن أحد العاملين دخل الغرفة فجأة، فتركها المتهم وغادرت المكان.

أما الضحية الثانية، فأكدت أن المتهم أمسك بها عنوة ودفعها إلى الحائط، ثم قبَّلها من فمها، قبل أن تمتد يده أسفل ملابسها وتلامس مناطق حساسة من جسدها، لكنها تمكنت من الهرب، مشيرة إلى أنها لم تبلغ عن الواقعة خوفًا على سمعتها.

وقالت الضحية الثالثة إن المتهم طلب منها الانضمام إلى ورشة تمثيل، وبعد رفضها اقترب منها طالبًا تقبيلها قبل أن تمتد يده إلى جسدها وحاول جذبها إليه بالقوة، لكنها تمكنت من الإفلات منه.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم استدرج الضحية الرابعة إلى الاستوديو بحجة تدريبها على دور سينمائي، ثم فاجأها بالإمساك بها عنوة ودفعها إلى الحائط محاولًا تقبيلها.

كما ذكرت الضحية الخامسة أنه في عام 2018، طلب منها المتهم الخروج معه بعد إحدى الورش، وأثناء جلوسهما في أحد المقاهي، فوجئت به يضع يده على ظهرها أسفل ملابسها، فابتعدت عنه وغادرت المكان فورًا.

وفي عام 2020، وجدت الضحية السادسة نفسها وحيدة مع المتهم بعد مغادرة زملائها لمنزله، حيث استغل الموقف وجذبها بالقوة واحتضنها، ثم قبَّلها في رقبتها، قبل أن يلامس جسدها ومناطق حساسة منه.

أما الضحية السابعة، فأكدت أن المتهم استدرجها إلى الاستوديو وانفرد بها، محاولًا تقبيلها بالقوة وهتك عرضها، لكنها لم تبلغ عن الواقعة خوفًا من الفضيحة.

وبعد استكمال التحقيقات، قررت النيابة إحالة شادي خلف إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة هتك عرض 7 فتيات خلال ورش تدريبية على التمثيل في نطاق محافظتي القاهرة وجنوب سيناء.

وفي فبراير 2022، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن 3 سنوات مع الشغل بعد ثبوت الاتهامات الموجهة إليه، وأيدت محكمة النقض العقوبة، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا.