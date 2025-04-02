النيابة تحقق في إصابة 12 شخصًا خلال مشاجرة بالوراق

كتب- محمود الشوربجي:

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة، تحقيقات موسعة حول إصابة 12 شخصًا إثر وقوع مشاجرة داخل مطعم بمنطقة الوراق.

واستمعت جهات التحقيقات لعدد من شهود الواقعة؛ وتبين أن مجموعة توجهت للمطعم وطلبت وجبات ومشروبات وحينما طلبوا فاتورة الحساب فوجئوا بمبلغ مبالغ فيه فاعترضوا على دفع المبلغ.

واستدعوا مدير المطعم واحتد الحديث بين الطرفين ما أسفر عن وقوع مشاجرة بين الزبائن ومدير المطعم والعمال وانتهت بإصابة 12 شخصًا.

طلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصابين وطلبت تقرير واف مفصل حول الإصابات التي لحقت بهم.

بداية الواقعة بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة يفيد بتلقيها بلاغًا بنشوب مشاجرة ووجود مصابين داخل مطعم بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين وقوع مشاجرة داخل المطعم بين مدير المطعم و5 عمال و6 زبائن بسبب فاتورة الحساب نتج عنها إصابة 12 شخصًا، جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم ضبط طرفي المشاجرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.