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ضبط مالك ورشة تصنيع ألعاب نارية بالفيوم

06:29 م الأربعاء 02 أبريل 2025

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كتب- علاء عمران:

استهدف قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم، ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها بدائرة مركز شرطة الشواشنة، وأمكن ضبط القائم على إدارة الورشة المشار إليها "له معلومات جنائية".

وعُثر بحوزته على أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، والأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع، و بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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مديرية أمن الفيوم الألعاب النارية مركز شرطة الشواشنة ورشة لتصنيع الألعاب النارية
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