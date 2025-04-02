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مقتل شاب بعد تدخله لفض مشاجرة في الشرابية

05:23 م الأربعاء 02 أبريل 2025

جثة - أرشيفية

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كتب- أحمد عادل:

لقي شاب مصرعه طعنًا بسلاح أبيض في منطقة الشرابية، أثناء محاولته التدخل لفض مشاجرة بين طرفين.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بمصرع شاب على يد شخص في دائرة قسم شرطة الشرابية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مكان البلاغ.

وكشفت التحريات الأولية أن الضحية يدعى "عبد الرحمن. أ،" طالب، 19 عامًا، لقي حتفه على يد شاب في العشرينيات من عمره، بعد محاولته إنهاء خلاف نشب بين المتهم وآخرين.

وتابعت التحريات أن المجني عليه أثناء محاولته إنهاء مشاجرة بين طرفين، نشبت بينه وبين المتهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، استل فيها المتهم سلاحًا أبيض ووجه طعنة قاتلة، أودت بحياته.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتباشر النيابة التحقيقات.

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مقتل شاب الشرابية مشاجرة
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