سقوط شاب من علو داخل مول شهير بمدينة نصر.. والأجهزة الأمنية تفحص

كتب- علاء عمران:

أصيب شاب بعد سقوطه من علو داخل مول شهير بمنطقة مدينة نصر في القاهرة، وذلك في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأشارت التحريات الأولية التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة إلى أن الشاب ألقى بنفسه من علو في ظروف غامضة، فسقط مصابًا في الطابق الأرضي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ من الأهالي يفيد بسقوط شاب من الطابق الثامن داخل مول شهير بمنطقة مدينة نصر.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، مصحوبةً بسيارة إسعاف، لكشف ملابسات الحادث، وتم نقل الشاب إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.