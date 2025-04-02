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في لفتة إنسانية.. الحماية المدنية تساعد مريضًا وتنقله إلى المستشفى في بدر

12:51 م الأربعاء 02 أبريل 2025

اسعاف أرشيفية

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كتب- علاء عمران:

استجابت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لاستغاثة مواطن غير قادر على الحركة لنقله إلى المستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة بدر، يفيد بعدم قدرته على الحركة ورغبته في الانتقال إلى أحد المستشفيات لتوقيع الكشف الطبي عليه، نظرًا لإقامته بمفرده.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة إلى محل البلاغ، حيث تبين أن المُبلِّغ يعاني من حالة إعياء شديدة وكان مستلقيًا خلف باب شقته. تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

لاقى ذلك استحسان المواطن والأهالي، الذين توجهوا بالشكر للأجهزة الأمنية لسرعة استجابتهم للبلاغ.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية، التي تهدف إلى الارتقاء بمنظومة العمل الأمني وسرعة التعامل الإيجابي مع جميع البلاغات والحالات الطارئة التي تخص أمن وسلامة المواطنين.

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