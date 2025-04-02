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للقضاء على السوق السوداء.. ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 3 ملايين جنيه

12:47 م الأربعاء 02 أبريل 2025

وزارة الداخلية

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كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها في ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما لذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال الـ 24 ساعة الماضية، بإشراف اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تقترب من 3 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت القضايا إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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وزارة الداخلية النقد الأجنبي جرائم الاتجار غير المشروع
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