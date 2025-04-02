القبض على سائق لاذ بالفرار بعد دهسه شابًا في المقطم

كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على قائد سيارة نصف نقل، بعدما دهس شابًا أثناء استقلاله دراجة نارية أعلى الطريق بمنطقة المقطم.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري أعلى الطريق بمنطقة المقطم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وبالفحص، تبين وقوع تصادم بين سيارة نصف نقل ودراجة نارية كان يستقلها شاب، مما أدى إلى دهسه ووفاته في الحال. وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

من خلال التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية قائد السيارة، وبعد استصدار الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبطه والتحفظ على السيارة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.