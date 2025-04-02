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مشاجرة في مطعم شهير بالوراق.. الأمن يضبط المتهمين ويكشف التفاصيل

11:43 ص الأربعاء 02 أبريل 2025

مشاجرة-أرشيفية

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كتب- صابر المحلاوي:

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على طرفي مشاجرة نشبت بين زبائن وعاملين داخل مطعم "بيت الخيمة" الشهير بمنطقة الوراق، إثر خلاف على فاتورة مأكولات، وأسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص، نقلوا على الفور للمستشفى.

كان اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تلقى إخطارًا من العميد محمد ربيع، رئيس قطاع الشمال، يفيد بوقوع المشاجرة ووجود مصابين. وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، وضبطت طرفي المشاجرة. وسارع رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة وسماع أقوال الشهود.

وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة بالجيزة، التي باشرت التحقيقات معهم الأربعاء. وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول ملابسات الواقعة، والاستعلام عن حالة المصابين لسماع أقوالهم.

وكشفت التحقيقات أن المشاجرة بدأت بمشادة كلامية بين أحد العمال وشاب من الزبائن بسبب خلاف على الفاتورة، سرعان ما تطورت إلى اشتباك بالأيدي بين الطرفين.

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مشاجرة الوراق النيابة العامة بالجيزة منطقة الوراق
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