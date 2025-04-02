حيثيات تأييد النقض حبس شادي خلف 3 سنوات: خدع الفتيات بفرص تمثيل

كتب- صابر المحلاوي:

أيدت محكمة النقض الحكم الصادر بحق الفنان شادي خلف، بمعاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات، وذلك بعد رفض الطعن المقدم منه، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا.

أكدت المحكمة في حيثياتها أن الأدلة والوقائع أثبتت استغلال المتهم للفتيات الباحثات عن فرص في مجال التمثيل، حيث كان يستدرجهن إلى ورش التمثيل الخاصة به بحجة إعطائهن دروسًا تتضمن مشاهد إغراء، ثم يستغل الفرصة لارتكاب اعتداءات غير أخلاقية.

وأوضحت المحكمة أن تناقض بعض التفاصيل في أقوال الشهود لا يؤثر على سلامة الحكم، حيث استخلصت المحكمة الحقيقة من الأدلة المتاحة بشكل منطقي وسليم، مؤكدة أن اقتناعها بثبوت الجريمة جاء من أدلة واضحة تستند إلى وقائع دامغة.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد أدانت شادي خلف بارتكاب جرائم هتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات بالقوة، خلال الفترة من 2016 إلى 2020، وذلك داخل ورش تدريب تمثيلية مملوكة له في القاهرة ونويبع، حيث استغل موقعه كمدرب تمثيل لاستدراج الضحايا وارتكاب الاعتداءات تحت غطاء التدريب على مشاهد تمثيلية.

وبتأييد محكمة النقض للحكم، أصبح الحكم نهائيًا ولا يجوز الطعن عليه مجددًا، ليواجه المتهم تنفيذ العقوبة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.