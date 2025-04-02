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لاتهامه بهتك عرض 7 فتيات.. حكم نهائي من النقض بشأن الفنان شادي خلف

12:23 ص الأربعاء 02 أبريل 2025
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    هيئة محكمة شادي خلف
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    شادي خلف داخل قفص الاتهام_1
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كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من الفنان شادي خلف على حكم حبسه لمدة 3 سنوات، وذلك بعد إدانته بتهمة هتك عرض 7 فتيات خلال ورش تمثيل كان يديرها.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت في فبراير 2022 حكمًا بمعاقبة شادي خلف بالسجن 3 سنوات مع الشغل، بعد توجيه عدة اتهامات إليه تتعلق بهتك عرض فتيات والتحرش بهن أثناء تلقيهن دورات تمثيل في ورشته الخاصة.

وتقدم دفاع المتهم بطعن على الحكم أمام محكمة النقض، مستندًا إلى مزاعم بوجود إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب، إلا أن المحكمة رفضت الطعن وأيدت الحكم الصادر بحقه، ليصبح واجب النفاذ.

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شادي خلف محكمة النقض هتك عرض فتيات
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