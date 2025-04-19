"دي مراتي".. حكاية مقتل عجوز خلال "خناقة" مع شابين في العمرانية

كتب- صابر المحلاوي:

استشاط مسن غضبًا، وغار على من ظنها عرضًا يجب حمايته، فوقف كالسدّ يمنع من وصفه بـ"العشيق" من الدخول إلى نفس العقار الذي يقطن فيه، لكنه لم يعلم أن تدخله سينتهي بجثته مُلقاة على الأرض، وأن ما حسبه علاقة محرّمة موثّق بوثيقة زواج عرفي.

أصر العجوز على منع دخول الشاب للعقار، ما دفعه لمواجهة عنيفة، واحتد النقاش بين الطرفين وتطوّر إلى مشادة كلامية وتشابك بالأيدي، شارك فيها صديق للمتهم الأول يُدعى "رجب.م"، وأسفر الاعتداء عن سقوط المسن مغشيًا عليه، وتوفي لاحقًا نتيجة ارتفاع حاد في ضغط الدم.

ظن الجميع أن الشاب كان مجرد "عشيق" للسيدة التي يسكن معها المسن، لكن المفاجأة كانت حينما قدّم المتهم الأول وثيقة زواج عرفي تثبت علاقته المشروعة بالسيدة محل النزاع "دي مراتي".

أمرت نيابة الطالبية والعمرانية، السبت، بحبس شابين 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بالتعدي على المجني عليه "محمد.ع"، والتسبب في وفاته إثر خلاف نشب بينهما على خلفية منع أحد المتهمين من دخول العقار.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 2659 لسنة 2025 إداري الطالبية، أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه والمتهم "عبد الوهاب.ا"، تطورت إلى تشابك بالأيدي، بعد أن منعه المجني عليه من دخول العقار، بدعوى أنه على علاقة غير شرعية بإحدى السيدات المقيمات فيه.

المتهم من جانبه أنكر الاتهامات، مؤكدًا أمام جهات التحقيق أنه متزوج من السيدة المذكورة، "منى.م"، زواجًا عرفيًا منذ 24 فبراير الماضي، وقدم وثيقة الزواج للنيابة العامة التي استدعت الزوجة للاستماع إلى أقوالها، فأكدت صحة الواقعة.

تحريات رجال المباحث، أكدت أن مشادة كلامية وقعت بين المجني عليه والمتهمين "عبد الوهاب.ا" و"رجب.م"، انتهت باعتداء المتهمين عليه بالضرب، ما أسفر عن إصابته بحالة إغماء نتيجة ارتفاع حاد في ضغط الدم، ليلفظ أنفاسه الأخيرة بعد نقله إلى المستشفى.

فيما استعجلت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي لبيان السبب الحقيقي للوفاة، وصرحت بدفن الجثمان، وأمرت بحبس المتهمين على ذمة القضية، واستكمال التحقيقات.