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بكفالة مالية.. إخلاء سبيل البلوجر "سوزي الأردنية" في اتهامها بنشر أخبار كاذبة

09:44 م السبت 19 أبريل 2025

سوزي الأردنية

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كتب- أحمد عادل:

قررت جهات التحقيق المختصة، إخلاء سبيل البلوجر المعروفة بـ"سوزي الأردنية" بكفالة مالية قدرها ألف جنيه، على خلفية اتهامها بنشر أخبار كاذبة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ووجهت النيابة العامة للمتهمة تهمة نشر أخبار كاذبة، عقب بثها مقطع فيديو زعمت خلاله تعرض شقيقتها للسرقة، بالإضافة إلى اتهامها باستغلال شقيقتها من ذوي الهمم لتحقيق نسب مشاهدات مرتفعة على تطبيق "تيك توك".

وكانت قوة أمنية قد ألقت القبض على البلوجر "سوزي الأردنية"، بناءً على بلاغات تتهمها بنشر محتوى يتضمن معلومات مغلوطة من شأنها إثارة البلبلة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.

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سوزي الأردنية نشر أخبار كاذبة
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