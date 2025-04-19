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سعرها 350 ألف جنيه.. "المرور" تطرح لوحة سيارة مميزة في مزاد إلكتروني

07:18 م السبت 19 أبريل 2025

تعبيرية

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كتب- صابر المحلاوي:
أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية عن طرح لوحة معدنية مميزة جديدة ضمن مزاداتها الإلكترونية، تحمل الرقم «و ر 67»، وقد وصل سعرها حتى الآن إلى 350 ألف جنيه، ويتزايد عليها شخص واحد فقط.

ومن المقرر أن تنتهي المزايدة على اللوحة غدًا الأحد، الموافق 20 أبريل 2025، وذلك في إطار سعي وزارة الداخلية لتقديم خدمات إلكترونية متميزة للمواطنين، وتسهيل الحصول على اللوحات المميزة بطريقة شفافة ومنظمة.

وفيما يلي خطوات التقديم على لوحة معدنية مميزة عبر بوابة مرور مصر الإلكترونية:

الدخول على الموقع الرسمي لبوابة مرور مصر.

الضغط على قسم "لوحتك".

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بدقة.

الضغط على زر "كون لوحتك الآن".

إدخال الحروف والأرقام المطلوبة للوحتك، ثم الضغط على "بحث".

ويتم إرسال طلب الشراء لإدارة الموقع، تمهيدًا لإدراجه ضمن اللوحات المتاحة في المزادات القادمة، وفي حالة الفوز، يمكن سداد قيمة اللوحة إلكترونيًا باستخدام بطاقة ائتمان، أو الدفع نقدًا في أحد فروع البنوك المعتمدة.

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