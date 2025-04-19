الأمن الاقتصادي: ضبط 1262 قضية ظواهر سلبية و4565 قضية سرقة تيار كهربائي

كتب - سامح غيث:

واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية تكثيف حملاتها الأمنية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة، لمكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

وأثمرت جهود الحملات الأمنية، التي استمرت لمدة 24 ساعة، عن ضبط 1262 قضية متنوعة تتعلق بالظواهر السلبية، التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 4565 قضية سرقة تيار كهربائي، بالإضافة إلى ضبط عدد من المخالفات المتعلقة بشروط التعاقد.

تأتي هذه الحملات في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتعزيز السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة في مختلف صورها، بالإضافة إلى مكافحة الأنشطة الإجرامية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القضايا المضبوطة.