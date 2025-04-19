خلافات جيرة.. موظف بالمعاش يدهس جاره عمدًا في حلوان | صور

كتب - أحمد عادل:

شهدت منطقة مدينة الأبطال بحلوان واقعة مأساوية، بعدما أقدم موظف بالمعاش على دهس جاره عمدًا بسيارته الخاصة أثناء سيره في الشارع، على خلفية خلافات سابقة بينهما، مما أسفر عن إصابة المجني عليه ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ورصدت كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث لحظة ارتكاب الواقعة، حيث ظهر المتهم وهو يوجه سيارته صوب المجني عليه بشكل متعمد، في محاولة للشروع في قتله.

وكان قسم شرطة حلوان قد تلقى بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بوقوع حادث دهس متعمد في منطقة مدينة الأبطال، ووجود مصاب في حالة حرجة.

بانتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، تبين أن المتهم يُدعى "محمد ع."، موظف بالمعاش، وتم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بسبب خلافات جيرة متكررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر النيابة العامة بحلوان التحقيق في الواقعة.