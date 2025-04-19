حجز استئناف إبراهيم فايق على تغريمه مليون جنيه في قضية تسريب الـVAR للحكم

كتب - أحمد عادل:

قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم السبت، حجز الاستئناف المقدم من الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبدالباسط على حكم تغريم كلٍّ منهما مليون جنيه، في قضية تسريب حديث حكام الـVAR في مباراة الزمالك والبنك الأهلي، لجلسة 18 مايو للنطق بالحكم.

كانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد قضت بتغريم الإعلامي إبراهيم فايق، والصحفي أحمد عبدالباسط، رئيس تحرير برنامج "الكورة مع فايق"، مبلغ مليون جنيه لكلٍّ منهما، بتهمة نشر تسريب صوتي للحكم محمد عادل داخل غرفة الفيديو خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

وقررت نيابة الشؤون المالية والاقتصادية بالقاهرة إحالة الإعلامي إبراهيم فايق، مقدم برنامج "الكورة مع فايق"، والصحفي أحمد عبدالباسط، رئيس تحرير البرنامج، إلى المحاكمة، في واقعة نشر تسريب صوتي للحكم محمد عادل مع حكم غرفة الفيديو محمد سلامة "ميدو"، الخاص بالمباراة المذكورة، عبر إحدى الفضائيات.

وانتهى المحامي العام من التحقيق مع الحكم الدولي محمد عادل، الذي أدار مباراة الزمالك والبنك الأهلي في بطولة الدوري المصري، والتي صاحبها نشر وتداول تسريب صوتي بينه وبين حكم غرفة الفيديو محمد سلامة "ميدو"، عبر إحدى القنوات الفضائية.