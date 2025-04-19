نصب باسم الخير.. الداخلية تكشف أساليب النصب عبر جمعيات خيرية مزورة

كتب- علاء عمران:

كثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية والنصب، حيث ألقت القبض على شخص متورط في الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم باستخدام جمعيات خيرية وهمية في القاهرة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة كشفت تورط شخص له سوابق جنائية، مقيم بالقاهرة، في إنشاء وإدارة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل أسماء جمعيات خيرية وهمية. استخدم المتهم محررات مزورة منسوبة لهذه الجمعيات لجمع تبرعات من المواطنين بهدف الاستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على إيصالات نقدية منسوبة لجمعيات خيرية وهمية، وهاتف محمول أظهر فحصه الفني احتواءه على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامي.

عند مواجهته، أقر المتهم بارتكاب الأفعال الإجرامية المذكورة، مؤكدًا استغلاله الجمعيات الوهمية للنصب والاحتيال.

اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.