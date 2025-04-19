ضبط المتهم بالتحرش بسيدة داخل أتوبيس في القاهرة

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية ، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بإحدى السيدات أثناء استقلالها أتوبيس في منطقة القاهرة.

كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة النزهة من السيدة، المقيمة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، تفيد بتعرضها للتحرش من قبل شخص أثناء سفرها في الأتوبيس.

عقب اتخاذ الإجراءات القانونية والتحريات اللازمة، تم تحديد هوية المتهم، وهو عامل مقيم في محافظة الجيزة، وتم ضبطه.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة كما ورد في البلاغن وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهم.