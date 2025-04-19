"هيدرو وحشيش وشابو".. إحباط ترويج 54 كيلو مخدرات في 3 محافظات

كتب- علاء عمران:

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم تهريب المواد المخدرات والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين. ونفذ قطاع الأمن العام، بالتعاون مع مديريات أمن أسيوط، أسوان، ودمياط، حملات أمنية مكثفة استهدفت دوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأسفرت الجهود عن:

مديرية أمن أسيوط

ضبط 23 قضية جلب مواد مخدرة، شملت أكثر من 10 كيلوجرامات من الحشيش، حوالي 5 كيلوجرامات من الشابو، أكثر من كيلوجرامات من الهيروين، كميات من الأفيون، وأقراص مخدرة، بحوزة 25 متهمًا (9 منهم لهم سوابق جنائية).

ضبط 64 قطعة سلاح ناري غير مرخص، تضمنت 9 بنادق آلية، 9 بنادق خرطوش، طبنجتين، 44 فردًا محليًا، وعدد من الطلقات، بحوزة 62 متهمًا (20 منهم لهم سوابق جنائية). تنفيذ 969 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن أسوان

ضبط 3 قضايا جلب مواد مخدرة، شملت أكثر من 7 كيلوجرامات من الحشيش، أكثر من كيلوجرام من الهيدرو، وكمية من أقراص التامول المخدر، بحوزة 5 متهمين (3 منهم لهم سوابق جنائية). تنفيذ 667 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن دمياط

ضبط 3 قضايا جلب مواد مخدرة، شملت أكثر من 7 كيلوجرامات من الحشيش، أكثر من 12 كيلوجرامات من البانجو، أكثر من 11 كيلوغرامًا من الهيدرو، وكمية من الهيروين، بحوزة 3 متهمين (لهم سوابق جنائية).

ضبط 3 قطع سلاح ناري غير مرخص، عبارة عن 3 أفراد محلية وعدد من الطلقات.

اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وتستمر الحملات الأمنية لتأمين المحافظات ومكافحة الجريمة.