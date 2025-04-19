ضبط متهم بالترويج لبيع أسلحة وهمية عبر "فيسبوك" بأسوان

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة إلكترونية للترويج لبيع الأسلحة البيضاء والصواعق الكهربائية مقابل مبالغ مالية.

وأسفرت جهود البحث عن تحديد هوية صاحب الصفحة، حيث تبين أنه عاطل "له معلومات جنائية" ومقيم بمحافظة أسوان.

وتم ضبطه بحوزته: محدث صوت، وقطعتان من الأسلحة البيضاء، وهاتف محمول (وبفحصه فنيًا، تبيّن احتواؤه على دلائل تؤكد ممارسته للنشاط الإجرامي).

وبمواجهته، أقر المتهم بإنشاء الصفحة بغرض النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.