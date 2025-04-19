للنصب على راغبي الحج والعمرة.. ضبط 7 شركات سياحية بدون ترخيص

كتب- أحمد أبو النجا:

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي، وتشديد الرقابة على الشركات العاملة في مجال السياحة بدون ترخيص، تحسبًا لمحاولات النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تنظيم رحلات الحج والعمرة والبرامج السياحية، أكدت معلومات وتحريات قطاعي "الأمن العام" و"شرطة السياحة والآثار" قيام سبع شركات غير مرخصة بممارسة أنشطة نصب واحتيال.

وتبين أن القائمين على هذه الشركات استولوا على مبالغ مالية من المواطنين بعد إيهامهم بقدرتهم على تنظيم رحلات دينية وسياحية، مع الترويج الكاذب لكونها شركات مرخصة، وذلك من خلال صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط القائمين على إدارة تلك الكيانات، وعُثر داخل مقراتها على أدوات تُستخدم في ممارسة النشاط غير القانوني، شملت:أكلاشيهات مزورة، وصور جوازات سفر، ودفاتر معاملات وتحصيل نقدي، ومجموعة من الأوراق وكروت دعاية تحمل أسماء وشعارات الشركات المضبوطة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، ويجري استكمال التحقيقات لكشف أبعاد النشاط الإجرامي وملاحقة باقي المتورطين.