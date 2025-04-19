محامي محمد عادل يطالب بتأييد الحكم على إبراهيم فايق في "قضية تسريب الفار"

كتب – أحمد عادل:

كشف المحامي أحمد العدوي، تفاصيل جلسة استئناف الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبدالباسط في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية تسريب الفار"، والخاصة بتسريب صوتي من داخل غرفة الفيديو خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

وقال العدوي، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إنه طالب بتأييد حكم المحكمة الاقتصادية في أول درجة، والقاضي بتغريم الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبدالباسط مبلغ مليون جنيه لكل منهما.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد قضت بتغريم كل من الإعلامي إبراهيم فايق، والصحفي أحمد عبدالباسط، رئيس تحرير برنامج "الكورة مع فايق"، مبلغ مليون جنيه، بتهمة نشر تسريب صوتي للحكم محمد عادل داخل غرفة الفيديو خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

وكانت نيابة الشئون المالية والاقتصادية بالقاهرة قد قررت إحالة الإعلامي إبراهيم فايق، مقدم برنامج "الكورة مع فايق"، والصحفي أحمد عبدالباسط، رئيس تحرير البرنامج، إلى المحاكمة، على خلفية نشر تسريب صوتي جمع الحكم محمد عادل بحكم غرفة الفيديو محمد سلامة "ميدو"، وذلك عبر إحدى الفضائيات.

وقد انتهى المحامي العام من التحقيق مع الحكم الدولي محمد عادل، الذي أدار مباراة الزمالك والبنك الأهلي ضمن بطولة الدوري المصري، وهي المباراة التي شهدت تداولًا واسعًا للتسريب الصوتي عبر وسائل الإعلام.