شرارة غضب تحولت لجحيم.. شاب يشعل النار في شقة شقيقه بالبساتين

كتب- صابر المحلاوي:

استشاط شاب غضبًا، بعدما دخل في خلافات مع شقيقه في منطقة البساتين بمحافظة القاهرة، فقرر أن يصب نار خلافاته على الأخ، لكن النيران التي أشعلها لم تتوقف عند حدود الشقة، بل امتدت لتلتهم جزءًا من العقار، مُصِيبَةً سيدة وطفلتها الصغيرة بحروق.

قررت نيابة البساتين بالقاهرة حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإشعال النيران عمدًا في شقة شقيقه بسبب خلافات أسرية، ما أسفر عن اندلاع حريق هائل امتد إلى الطابق الأعلى، وأدى إلى إصابة ربة منزل وطفلتها الصغيرة بحروق متفرقة بالجسم.

وأمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدًا لسماع أقوالهم، كما أمرت بانتداب المعمل الجنائي لإعداد تقرير مفصل عن أسباب الحريق، وتكليف الطب الشرعي بإعداد تقرير طبي بشأن إصابات السيدة وابنتها.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم كان على خلافات حادة مع شقيقه، وتطورت تلك الخلافات إلى قيامه بشراء مادة مشتعلة وسكبها داخل شقة شقيقه بإحدى الطوابق، ثم أشعل النار متعمدًا، ما أدى إلى تصاعد كثيف للأدخنة واندلاع حريق هائل.

وامتدت ألسنة اللهب إلى الشقة العلوية، التي تقيم بها ربة منزل برفقة طفلتها البالغة من العمر 3 سنوات، مما أسفر عن إصابتهما بحروق من درجات متفاوتة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل عقار سكني مكون من عدة طوابق بمنطقة البساتين، وعلى الفور انتقلت قوات الإطفاء وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها لباقي أجزاء العقار.

وتبين من تحريات أجهزة الأمن وجود شبهة جنائية وراء الحريق، وانتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، حيث تبين أن مشادة كلامية نشبت بين المتهم وشقيقه، تطورت إلى قيام الأول بإحضار مادة مشتعلة وإشعال النيران بالشقة، مما تسبب في الحريق.

وتم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التي باشرت التحقيق.