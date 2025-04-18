6 مصابين في انقلاب سيارة سوزوكى أمام حديقة الميريلاند
09:27 م الجمعة 18 أبريل 2025
كتب - محمد شعبان:
أصيب 6 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي بمصر الجديدة اليوم الجمعة.
تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بشارع الحجاز.
انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سياره سوزوكي أمام حديقة الميريلاند بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة مما أسفر عن سقوط 6 مصابين.
المصابون نقلوا إلى مستشفى هليوبوليس للعلاج مع تجنيب السيارة المنكوبة نهر الطريق.
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